На Дону торговую сеть «Ашан» оштрафовали за нарушение санитарных норм

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области выявило нарушения в работе торговых сетей «Ашан» и «Лента». Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на ведомство.

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Из сообщения следует, что нарушения касаются оборота пищевой продукции. Также деятельность ретейлеров противоречила ряду технических регламентов Таможенного союза.

ООО «Ашан» привлечено к административной ответственности и оштрафовано по ст. 14.43 КоАП (нарушения требований техрегламентов), ст. 6.3 (нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия) и ст. 6.4 (нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий, сооружений и транспорта).

В отношении ООО «Лента» принимаются меры по привлечению к административной ответственности.

Мария Хоперская