«Ростсельмаш» временно отказалась от инвестиций из-за падения спроса на технику

Компания «Ростсельмаш» в 2025 году полностью откажется от инвестиций. Причиной послужило отсутствие спроса на технику, сообщает ТАСС со ссылкой на совладельца компании Константина Бабкина.

Из сообщения следует, что на неопределенный срок отложили строительство новых заводов и проекты модернизации. Также предприятие отказалось от длительных инвестиций, среди которых строительство литейного завода и завода для гидростатических трансмиссий. На эти цели планировалось выделить 17 млрд руб.

По данным предприятия, с начала 2025 года поставки зерноуборочных комбайнов сократились на 76%, кормоуборочных – на 49%, а тракторов – на 48%.

Мария Хоперская