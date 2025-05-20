В Ростовской области спрогнозировали неурожай зерновых из-за дефицита влаги

Ростовская область в 2025 году может столкнуться с неурожаем зерновых из-за дефицита влаги в почве. Об этом «Ведомостям Юг» рассказали в Зерновом союзе сельхозпроизводителей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По информации специалистов союза, недостаток влаги особенно критичен для озимых культур, поскольку их корневая система уходит в глубину почвы на 1 метр. «Поверхностные дожди немного улучшили ситуацию, но только в верхних слоях почвы — на 40-50 см. А основная масса корней — глубже», — пояснили эксперты.

Спикер также отметил, что на созревании растений могут негативно сказаться высокие температуры и суховей, которые преобладают летом.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в этом году аграрии планируют собрать около 10 млн т. пшеницы. Такие ориентиры соответствуют среднегодовым показателям в динамике последних пяти лет.

Наталья Белоштейн