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На Дону ввели режим ЧС из-за состояния посевов после весенних заморозков

В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за состояния посевов, пострадавших от весенних заморозков. Распоряжение подписал глава региона, сообщили в его пресс-службе.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ростовская область оказалась во власти неблагоприятных погодных условий. Весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов нашего региона, оказав значительное влияние на состояние посевов», - привели в пресс-службе слова врио губернатора Дона, которые объясняют актуальность принятого решения.

Оно, уверены в областном правительстве, позволит аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери. Площадь, пострадавшую от заморозков и размер ущерба от неблагоприятных погодных условий, еще предстоит оценить, отмечается в сообщении.

Константин Соловьев

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