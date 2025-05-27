Ценности культурного партнерства

В России меценатство имеет глубокие исторические корни. Российские меценаты и благотворители XIX — начала XX века — финансисты, купцы, дипломаты, промышленники — не только поддерживали деятелей искусства, но и считали своим долгом заботиться о том, чтобы культурные ценности были общедоступными. В последние 25 лет эта традиция масштабируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Генеральная репетиция оперы «Пиковая дама» Чайковского на сцене Мариинского театра в рамках XXIII музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Пресс-показ выставки «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова» в Русском музее Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Генеральная репетиция оперы «Пиковая дама» Чайковского на сцене Мариинского театра в рамках XXIII музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Пресс-показ выставки «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова» в Русском музее Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото

Если в 2000-х годах меценатство и спонсорская помощь в сфере культуры выглядели как разовые вливания от представителей бизнеса, то сегодня этот процесс становится институциональным на разных уровнях: от реставрации архитектурных объектов до запуска инклюзивных программ, создания видеоархивов и переосмысления пространств. Один из примеров такого подхода — программа ВТБ по сохранению и развитию наследия России. В дополнение к традиционному спонсорству банк выбрал более глубокую интеграцию с масштабными культурными инициативами. Крупнейшие театры, музеи, музыкальные коллективы и другие институции получают не только финансовый вклад, но и партнера, заинтересованного в переосмыслении культурных проектов и их адаптации для современной аудитории.

Без антрактов

С Мариинским театром ВТБ сотрудничает с 2002 года, а в 2006 году получил статус генерального партнера. Банк поддерживает самые значимые мероприятия: международные фестивали «Мариинский» и «Звезды белых ночей», известные во всем мире. По масштабу и охвату фестиваль «Звезды» сопоставим с полноценным театральным сезоном — только сжатым по времени и насыщенным по событиям. Он включает в себя оперы, балеты, театральные премьеры и камерную музыку.

Если говорить о балетном искусстве, то нельзя не отметить, что первый в России театр современного балета, «авторский, режиссерский театр, экспериментальная лаборатория одного хореографа», появился именно в Петербурге. Это Театр балета Бориса Эйфмана, созданный известным хореографом в 1977 году. А в 2013 году ВТБ стал партнером театра. За время сотрудничества появились такие масштабные совместные проекты, как премьеры «Страсти по Мольеру» и «Русский Гамлет».

Другой необычной совместной акцией в 2023 году стал «Релакс для инвестора» — серия видеороликов, где артисты балета обучают коротким тренировкам для снятия стресса. Всего в нем шесть мастер-классов: на дыхание, баланс, гибкость, опору, координацию и расслабление. С точки зрения социальной и образовательной ценности этот проект можно назвать новаторским.

В этом году при поддержке банка и в рамках сближения культур театр планирует организовать гастроли во Вьетнаме, где с 26 ноября по 5 декабря представят балет «Анна Каренина» по роману Толстого на музыку Чайковского.

Музейная экономика

Ни один музей не может сам себя окупить и жить без поддержки государства или частных партнеров. Крупные музеи особенно ощутимо сталкиваются с необходимостью зарабатывать, потому что содержать огромные коллекции не может ни один бюджет, и это мировая практика. Все активнее развиваются такие направления, как музейная экономика и музейный маркетинг, включающие новые способы продвижения. Также появились советы музеев и «друзья», чего не было еще несколько десятилетий назад. ВТБ стал сотрудничать с музеями одним из первых. Формат включает восстановление фондохранилищ, поддержку инклюзивных и образовательных программ, спонсорство масштабных выставок. В центре такой концепции — сохранение и современная репрезентация культурного наследия через проекты, способные говорить с новой аудиторией.

Одно из первых партнерств банка в Петербурге — сотрудничество с Русским музеем, которое началось в 2002 году. Сначала — участие в фонде «Друзья Русского музея», затем — полноправное членство в попечительском совете и генеральное партнерство. За два десятилетия банк не только помогал в организации выставок, а стал одним из ключевых партнеров в создании целого ряда экспозиций нового уровня.

Каждый проект — не только демонстрация коллекции, но и переосмысление русской живописи через актуальные выставочные практики. Репин, Верещагин, Левитан, Коровин, Кустодиев, Врубель, Нестеров, Рерих — выставки этих художников получили современную подачу, яркую сценографию, новые акценты. Проект «Дягилев. Начало» стал важной точкой в раскрытии влияния русского искусства на мировой контекст.

В 2024 году новый этап партнерства открыли выставки «Империя после Петра» и «Великий Карл», насыщенные мультимедийными элементами и научной реконструкцией. В 2025-м запланированы две ключевые выставки — «Наш авангард» и «Исторический портрет» — как часть стратегии актуализации русской художественной традиции.

С 2014 года ВТБ помогает музею-заповеднику «Павловск» возвращать предметы, утраченные после Октябрьской революции и в годы войны, что без посредничества финансовых институтов сделать почти невозможно. Это приобретение редких книг и гравюр, мебели, восстановление памятников, реставрационные работы, поддержка детских программ. Планы на 2027 год известны заранее: заметным обещает быть 250-летие музея.

Актуальные ракурсы

С 2011 года ВТБ поддерживает Санкт-Петербургский музеей театрального и музыкального искусства: ­ не только выставки и фестивали, но и развитие современных форматов, что необычайно важно для утверждения новых видов музейной деятельности. Речь идет о системной работе над проектами, созданными по актуальным стандартам экспозиционного дела.

При участии банка реализовали выставки, в которых классика представлена по-новому: через кураторскую интерпретацию, мультижанровые форматы и диалог с аудиторией. В центре внимания — фигуры, сыгравшие ключевую роль в истории русского театра и музыки: Всеволод Мейерхольд, Олег Виноградов, Алла Демидова. Эти проекты не просто возвращают зрителя к важным страницам культуры, но и позволяют «пересобрать» их значение в контексте XXI века.

Новые формы музейных экспозиций появляются и в рамках совместных проектов с Эрмитажем, когда это не просто демонстрация шедевров, а выстроенная работа с контекстом, пространством и зрителем.

Среди ключевых выставок — «Альбрехт Дюрер», «Каспар Давид Фридрих и Россия», «Фарфор эпохи модерна», «Советский фарфор», «Собрание графа Строганова», «Костюм XVIII — начала XX века». Эти экспозиции раскрывают новые грани классического наследия, помогают переосмыслить культурную ценность объектов и расширяют возможности музейной коммуникации с аудиторией.

Особого внимания заслуживает выставка 2023 года «Салоны Дени Дидро» — масштабное кураторское высказывание, основанное исключительно на российских коллекциях. Более 200 экспонатов — от живописи и графики до редких изданий и декоративного искусства — собраны в проекте, который демонстрирует роль Дидро в формировании эстетических ориентиров эпохи Просвещения и связей с Россией времен Екатерины II. По словам Михаила Пиотровского, «всякая выставка о Дидро — об Эрмитаже тоже».

В 2025 году представят новую экспозиционную программу — «Искусство портрета. Личность и эпоха», задача которой — не только показать жанровое разнообразие, но и предложить зрителю современное прочтение образа человека в русском и европейском искусстве.

Социально-музыкальные

Инклюзия — больше не вопрос выбора, а необходимость для культурных институций, и это тоже требует активного участия со стороны государства и бизнеса. В 2016 году Большой зал Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича подключен к системе «Говорящий город», которая упрощает навигацию по залу для незрячих и слабовидящих. Тогда только установили радиомаяки у входа. К 2023 году при поддержке ВТБ систему расширили. Навигация появилась и внутри: гардеробы, лестницы, буфеты, санитарные зоны теперь не теряются в пространстве. На протяжении всего маршрута — голосовое сопровождение, где рассказывается не только о направлениях движения, но и о том, кто здесь играл, что исполнял и зачем это нужно.

Совместно с оркестром musicAeterna, с которым ВТБ работает с 2016 года, удалось реализовать творческие инициативы коллектива: создание диджитал-платформы, запуск инклюзивной программы — тактильные концерты — танцевальное направление MA Dance и создание культурно-образовательного центра в Доме Радио.

Знаковая реставрация

Дом Радио — здание на углу Малой Садовой и Итальянской улиц — место, знакомое не одному поколению петербуржцев, неотделимое от городского контекста. Здание — федеральный памятник архитектуры, построенный в 1912–1914 годах по проекту Василия Косякова. В 1933 году дом заняло Ленинградское радио. В декабре 2019 года, после переезда musicAeterna в Санкт-Петербург, Дом Радио стал центром культуры и искусств, официальной резиденция оркестра, хора и танцевальной труппы musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.

В 2024 году ВТБ в рамках своей программы по сохранению и развитию наследия «Культурная страна» начал масштабный проект по реставрации здания. Он включает капитальный ремонт конструкций, обновление инженерных систем и восстановление исторических элементов: фасады, витражные окна, фонари, вывески, аутентичные часы и интерьеры с ценной отделкой.

Сейчас на кровле устанавливают новые стальные элементы, усиливают существующие металлические детали, восстанавливают зенитные фонари. Во время реставрации сохранится сложная оригинальная конфигурация крыши. Одновременно ведутся работы в интерьерах: реставрируют аванзал, фойе, лестницы и декоративную отделку.

Дарья Ромасюк