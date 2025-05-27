С уважением к прошлому и будущему

Что скрывается за фасадом Дома Радио

Работы по реставрации исторических интерьеров и подготовке здания Дома Радио к современному использованию идут полным ходом, их окончание планируется в конце 2026 года.

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Проект ВТБ по сохранению Дома Радио осуществляется в рамках программы банка «Культурная страна». Основная идея проекта — сохранить исторические «слои» разных эпох и создать «новый слой» в истории знакового для петербуржцев здания, качественно дополнив интерьеры новыми функциями. Все залы Дома Радио уникальны, многие пространства будут сохранены без изменений, а в некоторые интегрируют современные решения по акустике, освещению и звуку.

У Дома Радио есть своя неповторимая атмосфера, и во время работы над проектом будущего пространства архитекторы бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» старались сохранять ее в каждой детали.

Сложной и важной частью проекта стало техническое оснащение залов. Вместе со специалистами по акустике и музыкантами архитекторы провели большую работу по наполнению залов современными решениями, которые позволят в полной мере наслаждаться звуком.

В процессе реставрации, в частности, будут восстановлены ценная отделка, включая сохранение и восполнение утрат штукатурных, гипсовых, каменных и деревянных фрагментов, элементы лицевых фасадов, витражные окна первого этажа, исторические фонари над витражами и вывески на входах, раскроют дверные проемы. Внутренний двор станет местом для проведения мероприятий в течение всего года.

После реставрации Дом Радио станет современной многофункциональной площадкой для проведения музыкальных мероприятий с репетиционными и танцевальными залами, лекторием, кинозалом, выставочным пространством, театральной студией, библиотекой-фонотекой. Кроме основного зала для проведения концертов на третьем этаже с доступом в него по двум реставрируемым открытым лестницам через парадный аванзал, откроются залы для камерных мероприятий.

Авторы проекта по сохранению и реставрации Дома Радио — ООО «НИиПИ Спецреставрация», ведущая научно-исследовательская и проектная организация Северо-Запада России, и архитектурное бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры», более двадцати лет занимающееся проектированием объектов любого масштаба — от градостроительных концепций до дизайна интерьеров. Работы проводит петербургская компания ОАО «Специализированное строительное управление — 5», одно из самых опытных предприятий в сфере сохранения исторического наследия.

Альбина Самойлова