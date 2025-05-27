Памятники архитектуры как эффективные бизнес-модели

Сохранение исторического наследия может стать для бизнеса не только благотворительным или имиджевым проектом, но и источником получения прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Остров Новая Голландия — удачный пример преобразования территории и складских помещений XVIII века в современное культурно-урбанистическое пространство

Фото: А.Савин / Wikipedia Остров Новая Голландия — удачный пример преобразования территории и складских помещений XVIII века в современное культурно-урбанистическое пространство

Фото: А.Савин / Wikipedia

Без частных инвестиций, по оценкам экспертов, сохранить историю не удастся. Объекты культурного наследия (ОКН), как правило, имеют немало обременений, но все-таки многие из них могут быть приспособлены под коммерческую деятельность, а значит, представляют инвестиционную ценность.

В России, по данным аппарата правительства, насчитывается более 156 тыс. объектов культурного наследия, свыше 27 тыс. из них находятся в неудовлетворительном состоянии — такие данные приводит общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». Количество инвестиционно привлекательных объектов, которые могут быть сохранены и вовлечены в хозяйственный оборот частными инвесторами, составляет около 9 тыс., отметила в одном из своих докладов старший вице-президент ассоциации «Клуб инвесторов в историческую недвижимость» Татьяна Львова. Исходя из этого потенциальный объем рынка исторической недвижимости в России составляет не менее 1,6 трлн рублей.

Такой потенциал не может не заинтересовать бизнес, но для освоения этого рынка, по мнению экспертов, нужны действенные механизмы взаимодействия с властью. Ассоциация, в частности, разрабатывает региональный инвестиционный стандарт, призванный упростить и систематизировать работу в городах с богатой историей.

Драйвером процесса стало поручение президента РФ привести к 2030 году в удовлетворительное состояние не менее 1000 ОКН. В рамках соответствующей госпрограммы определены пилотные регионы (Забайкальский край, Новгородская, Рязанская, Смоленская, Ярославская, Самарская, Нижегородская и Тверская области), в которых отрабатываются механизмы льготного кредитования таких проектов и создание специализированных фондов в формате АНО для сопровождения инвесторов.

В двух столицах

В собственном доме архитектора Александра Брюллова на Васильевском острове, который восстанавливается по программе аренды «Рубль за метр», основатель BS Art Development Group («Вавилов Лофт», «Флигель», «Третий кластер») Александр Басалыгин обещает уже в этом году открыть креативное пространство «Брюллофт».

Один из последних примеров инвестиционного проекта — исторический комплекс бывшего петербургского СИЗО «Кресты», выкупленный за 1,136 млрд рублей, в котором строительный холдинг ГК «КВС» после реставрации планирует открыть музей, гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства.

В Петербурге превратились в отели дача принца Ольденбургского на Каменном острове, Банкирский дом Вавельберга на Невском проспекте, особняк Турчаниновой на Среднем проспекте Васильевского острова. Во дворце Нарышкина открылся Музей Фаберже, особняк Веге на Октябрьской набережной реставрируют для представительства крупной компании. Ушаковским баням функцию сохранят — но осовременят за счет комплекса подогреваемых бассейнов под открытым небом.

В Москве, как рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, только за 2024 год за счет средств частных инвесторов и меценатов восстановлен 61 исторический объект (что составляет около 40% от общего числа). В частности, доходный дом Михайлова на Большой Дмитровке после реставрации стал частью жилого квартала класса люкс, на территории бывшего Бадаевского завода корпуса пивоваренного предприятия XIX века адаптировали для современной эксплуатации. По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, 25 памятников архитектуры были отреставрированы по программе льготной аренды («Рубль за квадратный метр в год»), которая появилась в 2012 году.

В конце апреля 2025 года в рамках форума-выставки «Госзаказ» в петербургском КВЦ «Экспофорум» состоялась экспертная дискуссия «Инвестиции в культурное наследие». Так, член Ассоциации владельцев исторических усадеб России Алексей Шкрапкин отметил, что восстановление исторических объектов может стать основой для развития туристической инфраструктуры и повысить привлекательность регионов, а президентские поручения должны привести к появлению действенных механизмов стимулирования частного капитала. Еще один участник дискуссии, главный стратегический партнер компании ACADEMIA Сергей Степанов, назвал стимулом для привлечения бизнеса к восстановлению ОКН системный подход в работе с инвесторами.

«Важно получить полную картину: какие здания нуждаются в реставрации, в каком состоянии они находятся, какие у них охранные обязательства,— подчеркнул господин Степанов.— Сейчас есть несколько инициатив, одна из наиболее значимых — создание специального федерального портала с информацией для инвесторов».

«В идеале необходимо изменить восприятие ОКН со стороны бизнеса,— заявил в ходе круглого стола председатель КГИОП Санкт-Петербурга Алексей Михайлов.— Историческая ценность здания — это не обременение, а преимущество. Наша задача — более активно вовлекать ОКН, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, в инвестиционный оборот. Мы открыты для потенциальных инвесторов».

Другой участник дискуссии — председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич — отметил, что гости города особенно ценят, когда отели, рестораны и другая инфраструктура интегрированы в историческую среду. «То, что создано на века,— уверен он,— мы должны сохранять и приумножать». А без участия цивилизованного бизнеса, сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов, невозможно выполнить «такую масштабную и важную задачу, как сохранение архитектурного облика Петербурга, где более 8 тыс. ОКН, не считая рядовых исторических зданий».

Бизнес все чаще видит в сохранении культурного наследия перспективную инвестиционную возможность. Однако наряду с коммерческим подходом существует и другая стратегия: долгосрочные инвестиции в сохранение культурного наследия, направленные на поддержку общества и повышение качества жизни.

Яркий пример такой стратегии — многолетняя деятельность ВТБ, который уже более двадцати лет поддерживает культурные и социальные проекты по всей стране. Как отмечает старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, курирующая спонсорскую и благотворительную деятельность, «для банка — это не про прямую финансовую выгоду, сколько про ценности, которые мы разделяем и которые важны для долгосрочного развития города и страны. Мы убеждены, что сохранение культурного наследия — это важный фактор формирования национальной идентичности и создания не просто комфортной среды, а в целом чувства удовлетворенности жизнью. Поэтому участие в таких проектах — естественная потребность и наш вклад в будущее».

По всей стране

Успешные примеры работы предпринимателей с историческими зданиями есть как у крупных девелоперов, так и у мелких предпринимателей, как в мегаполисах, так и в городах поменьше: Оренбурге, Уфе, Калининграде, Суздале, Данилове, Ростове.

«В России уже значительное время развивается рынок реставрации ОКН, но его потенциал еще далеко не исчерпан,— делится в своем блоге учредитель компании по реставрации ОКН «Рапида» (Самара) Антон Устьянцев.— Большинство таких объектов имеют крутые локации, обладают высокой исторической и культурной ценностью, привлекают множество туристов и покупателей. Это может привести к значительному росту стоимости после реставрации и коммерческого приспособления… На примере уже реализованных проектов: если инвестор приобретает ОКН за 50 млн рублей и вкладывает еще 150 млн рублей в его реставрацию и адаптацию под коммерческие цели, то после продажи он может получить чистую прибыль от 350 млн до 1 млрд рублей».

Вероника Зубанова