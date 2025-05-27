Работают на сохранение

В ближайшие три года на сохранение исторической застройки и охрану памятников администрация Петербурга направит более 14 млрд рублей. Из них свыше 7 млрд рублей — на ремонт и реставрацию жилых домов, которые входят в реестр объектов культурного наследия. Для сравнения, в 2023 году на работы по реставрации памятников город выделил 11,4 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Историческая застройка Петербурга требует особого подхода в реновации городской среды Фото: Коммерсантъ / Антон Ваганов / купить фото Ситуация с сохранением памятников в Петербурге ждет внимания властей и бизнеса Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Историческая застройка Петербурга требует особого подхода в реновации городской среды Фото: Коммерсантъ / Антон Ваганов / купить фото Ситуация с сохранением памятников в Петербурге ждет внимания властей и бизнеса Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов / купить фото

Как отмечают в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), всего в Петербурге более 9 тыс. домов и памятников нуждается в реставрации. И в 2025 году комитет запросил дополнительно 2,05 млрд рублей, на плановые 2026 и 2027 годы — 2,3 и 2,37 млрд рублей соответственно. Как уточняют в КГИОП, средства нужны на реставрацию особо ценных и сложных фасадов жилых многоквартирных домов и памятников, которые находятся в госсобственности. В приоритете — Невский проспект, где планируют отреставрировать лицевые и дворовые фасады 13 зданий. Еще в списке — собор Петра и Павла в Петергофе, церковь Знамения в Пушкине и Казанская церковь в Зеленогорске.

Все работы входят в подпрограмму «Наследие» в рамках госпрограммы «Развитие сферы культуры». Параллельно с ней город запустил программу реставрации Невского проспекта, в 2024 году в нее вошли 40 домов, в 2025-м — еще 30. По словам вице-губернатора города Алексея Корабельникова, следом планируют заняться зданиями на Московском проспекте.

В общей сложности в городе сегодня работает пять реставрационных программ, что можно назвать настоящим прорывом в сфере сохранения исторической застройки города.

Полным ходом

В 2024 году завершены работы на нескольких известных в городе памятниках: отреставрированы Московские триумфальные ворота, церковь Покрова на Боровой, ограда и ворота дворца Юсуповых.

В 2025 году начинается финальный этап долгой реставрации храма Богоявления на Гутуевском острове. Работы длятся с 1994 года, завершат их в 2027-м. Интересный факт: реставраторы работают со снимками фотографа Карла Буллы, который был на дне открытия храма в 1899 году. В храме воссоздали уникальный фаянсовый иконостас, отреставрировали ряд сюжетных композиций и авторских орнаментов.

Параллельно снимают строительные леса с двух крупных храмов, известных горожанам и гостям города: Владимирского собора в Кронштадте и Казанской церкви в Зеленогорске. Первый в работе с 2021 года, второй — с 2023-го.

В этом году начнут разработку проекта реставрации фасадов Соляного городка, в части зданий которого расположен Музей обороны и блокады Ленинграда. Параллельно разработают проект реставрации фасадов и крыши Большой хоральной синагоги и займутся восстановлением ограды Казанского сквера.

Отдельное направление — восстановление фасадов жилых домов-памятников. В 2024 году по этой программе отремонтировали 44 объекта.

Эти работы очень важны, так как именно фасады исторических домов отражают всю уникальную красоту Петербурга, их состояние наглядно демонстрирует заботу администрации о внешнем облике города. Кстати, реставрация одного дома занимает от года до трех лет. В этом году отреставрируют 31 фасад многоквартирных домов — объектов культурного наследия, новые работы начнутся на пяти зданиях.

В ряду с ценными

С 1 марта вступила в силу новая редакция закона № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия». Основное нововведение — смена способа классификации исторических зданий. Корректировка городского закона связана, в том числе, с изменением федерального законодательства: с 1 марта 2025 года утверждать изменения в объединенные зоны охраны будет Минкульт. Парламентарии единогласно одобрили изменения, однако отметили, что способ разделения построек на категории все еще не до конца разъяснен.

Согласно поправкам, теперь исторические здания делятся на два типа: «ценные рядовые» и «ценные средовые». В список средовых включили 915 зданий, в перечень рядовых — 4657. По данным КГИОП, для «ценных средовых объектов» введут более строгие правила защиты их внешнего вида, включая мансарды и фасады. И это совершенно справедливо, учитывая нередкие нарушения в облике зданий, например, современную произвольную расстекловку окон, нарушающую первоначальный замысел архитектора и уродующую внешний вид здания. «Ценные рядовые объекты» будут охраняться по текущим правилам.

Хорошая новость: законопроект защищает от перестройки и сноса более 650 объектов советской архитектуры, которые раньше не считались историческими. Эти здания отнесли к категории «ценных средовых объектов». Но при этом в перечень охраняемых объектов не вошло здание Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности, которое активно защищает общественность и считает его примером сталинского классицизма.

Первоначально в законе планировалось выделить также «несредовые объекты», для которых не предусматривалась охрана. В этот список вошли 389 зданий, большинство из которых были флигелями и хозяйственными постройками. Однако из-за протестов общественности эту поправку исключили из законопроекта. Так, остальные исторические дореволюционные здания, не вошедшие в оба списка, как утверждают в Смольном, остаются под охраной — их снос запрещен.

Для нужд бизнеса

В прошлом году профильная комиссия Законодательного собрания Петербурга по инвестициям одобрила инициативу по формированию реестра объектов культурного наследия (ОКН), которые можно адаптировать под современные нужды бизнеса.

По словам главного стратегического партнера компании ACADEMIA Сергея Степанова, в Петербурге существует большое количество нежилых и пока непригодных для пользования зданий, которые они могли бы вовлечь в хозяйственный оборот.

Бизнес готов и сам проинвестировать сохранение культурного наследия. Однако зачастую оказывается, что здание не заброшено, а имеет арендатора, отмечает господин Степанов. Сейчас отсутствует единый орган, ответственный за управление такими объектами, и у профильной комиссии по инвестициям нет полномочий по работе с ОКН.

Правительство Петербурга еще в 2018 году запустило программу реставрации «Рубль за метр», иногда ее называют «Памятник за рубль». Так арендатор получает здание, которое признали памятником истории или культуры, в аренду по льготной ставке — 1 рубль за квадратный метр. Льготная ставка начинает действовать только после того, как арендатор завершит предусмотренные условиями программы реставрационные работы. До этого действует рыночная ставка, которая определяется до заключения договора.

К сожалению, программа пока остается малопривлекательной для петербургских инвесторов. По данным комитета имущественных отношений, всего за семь лет действия программы «Рубль за метр» завершена реставрация двух объектов культурного наследия: здания библиотеки Колобовых на улице Большая Зеленина и Александровских ворот Охтинских пороховых заводов. Еще 11 объектов находятся на реставрации.

Дарья Ромасюк

По всем направлениям

Сегодня в Петербурге действует пять реставрационных программ: