Минобороны: обмен пленными с Украиной будет продолжен в ближайшие дни

Инициированный российской стороной масштабный обмен с Украиной планируется продолжить в ближайшие дни, сообщили в Минобороны России. Сколько дней он будет длиться, не уточняется. Сегодня, 23 мая, в рамках обмена обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских.

Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Дата обмена не называлась. 22 мая представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев говорил, что такой обмен технически сложно провести в один день, поэтому процесс передачи разобьют на несколько дней.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов писал в Telegram-канале, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая, в первый день стороны передадут по 300 человек. Источник своих данных он не называл.

Полина Мотызлевская