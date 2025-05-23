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Коммерсантъ FM
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Суд вернул вдове участника СВО квартиру, отнятую мошенниками

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) подтвердил законность решений судов двух инстанций, которые восстановили права вдовы погибшего военнослужащего на ее квартиру в Волгограде, захваченную мошенниками. Информацию о судебном акте опубликовала пресс-служба кассационной инстанции.

Суд установил, что в апреле 2024 года к жительнице Волгограда обратились неизвестные, представившиеся сотрудниками банка и правоохранительных органов. Незадолго до этого женщина похоронила мужа, погибшего в ходе СВО. Злоумышленники убедили женщину, что ее квартиру якобы продают по теневым схемам, поэтому необходимо срочно оформить фиктивный договор купли-продажи, чтобы изобличить «черных риэлторов». Кроме того, потерпевшую уговорили перевести 3 млн руб. якобы на безопасный счет. В тот момент вдова участника СВО находилась в состоянии сильного душевного переживания в связи со смертью супруга, поэтому она не смогла критически оценить заявления злоумышленников и согласилась на их требования.

Квартира в Волгограде была перепродана третьим лицам, которые отказались возвращать жилье прежней владелице, после чего гражданка обратилась в суд. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что женщина находилась под психологическим воздействием злоумышленников и передала права на свою квартиру под влиянием обмана. Сделки купли-продажи с квартирой были аннулированы, жилье вернулось законной владелице, сообщили в кассационном суде.

Анна Перова, Краснодар

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