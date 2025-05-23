Минтранс завершил изыскания у затонувших танкеров в Керченском проливе

Завершены геологические изыскания в районе крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В ближайшее время планируется начать демонтаж конструкций, мешающих установке защитных сооружений, а также приступить к изготовлению и монтажу коффердамов для предотвращения утечки нефтепродуктов. Об этом сообщает Минтранс России в своем официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Морспасслужба Фото: Морспасслужба

Министр транспорта РФ Роман Старовойт отметил, что правительственной комиссией принято решение о реализации четырех основных этапов работ, направленных на подъем и утилизацию фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В целях предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов ведется проектирование трех защитных сооружений (коффердамов), которые будут установлены над фрагментами затонувших судов.

«В настоящее время осуществляется разработка проектной и рабочей документации. Приобретен и поставлен на завод металлопрокат, необходимый для изготовления трех коффердамов. Завершение изготовления металлоконструкций первого коффердама запланировано на 25 июня. Геологические изыскания завершены, и Морская спасательная служба готова приступить к демонтажу отдельных конструктивных элементов фрагментов танкеров при условии благоприятных погодных условий», — заявил господин Старовойт.

На первом этапе работ специалисты Морской спасательной службы осуществят демонтаж выступающих элементов, затрудняющих установку коффердамов. В частности, будет произведено удаление надстройки танкера «Волгонефть-212», включая переходной мостик, части рулевой рубки и палубы второго яруса кормовой части, а также демонтаж переходных мостиков с трубопроводами и вентиляционными системами грузовых танков «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

На втором этапе планируется установка коффердамов над фрагментами танкеров. Унифицированные металлические цельно перевозимые блоки будут изготовлены на предприятии металлоконструкций и доставлены в плавучий док порта Новороссийска для укрупнительной сборки и последующего спуска на воду. Масса металлоконструкций каждого коффердама составит 1,5 тыс. т. Далее предусмотрена буксировка коффердамов к месту расположения обломков судов, их погружение и установка в проектное положение.

Установка первого коффердама над фрагментами затонувших судов запланирована к завершению до 10 октября 2025 года.

В декабре 2024 года в Керченском проливе произошла авария с двумя танкерами, перевозившими мазут — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Это привело к крупному разливу топлива.

Богдан Кобец