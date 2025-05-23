Управление капитального строительства Уфы возглавил уроженец Нефтекамска

Управление капитального строительства администрации Уфы возглавил 36-летний Ильдар Исламов, сообщает пресс-служба мэрии. На этом посту он сменил Ильдуса Габбасова, исполнявшего обязанности начальника управления с апреля 2025 года.

Господин Исламов родился в 1989 году. Высшее образование получил в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (специальность — «автомобильные дороги и аэродромы») и Башкирской академии государственной службы и управления (специальность — «менеджмент»). В разное время работал в ООО «Арланское управление содержания промысловых дорог» (Уфа) и заместителем начальника отдела лабораторного контроля в управлении дорожного хозяйства Башкирии (подчиняется региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства). С августа 2023 года возглавлял муниципальную службу строительного контроля администрации Уфы.

Идэль Гумеров