Курултай Башкирии предложил запретить иноагентам учреждать СМИ и издательства

Депутаты Курултая Башкирии планируют внести в Государственную Думу проект федерального закона о запрете иноагентам учреждать СМИ и книжные издательства для выпуска продукции для несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба башкирского парламента, решение об отправке законопроекта в Думу планируют принять на пленарном заседании в мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, законодательным актом предлагается ограничить сферу деятельности иноагентов таким образом, «чтобы оградить общество от деструктивного информационного влияния».

«Действующее федеральное законодательство запрещает иноагентам производить информационную продукцию для несовершеннолетних, однако этот запрет можно обойти, учредив СМИ либо компанию по созданию или распространению информации. В таком случае формально газета или книжное издательство не являются иностранными агентами, а фактически зависят от своего учредителя и действуют в его интересах. Это создает риск манипуляции общественным мнением»,— считает спикер Курултая.

Майя Иванова