Reuters: Уиткофф поедет в Рим для участия в переговорах с Ираном

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф 23 мая отправится в Рим, где пройдут переговоры с Ираном. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник. По его словам, контакты будут как прямые, так и непрямые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / File Photo / Reuters Фото: Kent Nishimura / File Photo / Reuters

По словам источника Reuters, к Стиву Уиткоффу также присоединится директор отдела планирования политики Госдепартамента США Майкл Антон.

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров двух стран. МИД Ирана назвал его «сложным, но полезным для понимания друг друга». СМИ писали, что Тегеран презентовал Вашингтону идею о создании регионального консорциума по обогащению урана, куда бы вошел не только Иран, но и аравийские государства — Саудовская Аравия и ОАЭ. NBC сообщало, что Иран готов пойти на условия США по ядерной сделке в обмен на отмену санкций.

Лусине Баласян