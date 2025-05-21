В Самаре суд признал недействительным договор аренды на часть участка на острове Поджабный

Арбитражный суд Самарской области признал недействительными договор аренды, заключенный между департаментом управления имуществом Самары и ООО «Омега», а также распоряжение территориального управления Росимущества в Самарской области о передаче земельного участка в части наложения на земли водного фонда. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в собственности городского округа Самара находится земельный участок, который предоставлен в аренду ООО «Омега». Расположен он на острове Поджабный. В состав участка «незаконно включено около 500 кв. м акватории Саратовского водохранилища».

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы устранить нарушение закона. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Руфия Кутляева