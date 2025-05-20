Госдума одобрила проект о выделении регионам средств для тяжелобольных

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект о внесении изменений в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Он предусматривает выделение регионам дополнительных средств из федерального бюджета на лекарства тяжелобольным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроектом предлагается направлять регионам средства, если субъект РФ не может сам исполнить соответствующую обязанность. Правительству предстоит утвердить порядок и критерии подтверждения неспособности региона обеспечить жителей лекарствами.

Речь идет о заболеваниях, приводящих к сокращению продолжительности жизни или к инвалидности. В настоящее время зарегистрировано более 21 тыс. страдающих такими заболеваниями россиян. Средняя стоимость терапии одного пациента составляет около 2,76 млн руб. в год, говорится в пояснительной записке.

Документ внесен в Госдуму правительством в марте. В случае принятия документ вступит в силу 1 января 2026 года.