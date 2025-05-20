Товары из ОАЭ загрузили на Wildberries

Один из крупнейших российских маркетплейсов запустил доставку товаров из Объединенных Арабских Эмиратов. Государство стало десятой страной, где присутствует компания Wildberries, сообщила владелица маркетплейса Татьяна Ким в своем Telegram-канале. Площадка также работает в странах СНГ и Китае, откуда осуществляется импорт товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По словам представителя объединенной компании Wildberries & Russ Дмитрия Борщевского, в первую очередь из ОАЭ будет поставляться электроника, в частности, техника Apple: «Теперь на маркетплейсе действительно можно приобрести товары напрямую у продавцов из Объединенных Арабских Эмиратов. Селлеры из страны готовы предложить то, что интересно российской аудитории. Прежде всего это смартфоны и другая потребительская электроника по довольно привлекательным ценам. Получить заказы можно обычным способом, в любом удобном ПВЗ. Срок доставки составит от шести дней в зависимости от наличия товаров и скорости растаможки. По мере развития поставок из ОАЭ ассортимент будет расширен, а сроки доставки сокращены. Мы, со своей стороны, автоматизировали процесс уплаты таможенных пошлин и уже внедрили этот функционал на платформу. При этом их размер будет указан рядом с ценой товара для информационных целей».

Согласно действующим правилам, лимит на беспошлинный ввоз составляет €200 и 31 кг. При превышении применяется ставка в 15% от суммы, но не менее €2 за каждый лишний килограмм. При этом пошлина взимается только с суммы сверх лимита. Впрочем, за счет чего маркетплейс сохранит конкурентную цену на фоне этих условий, пока неясно, отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков: «Рынок электронной коммерции растет, тому способствуют различные маркетплейсы. Если Wildberries будет привозить сюда качественную технику и обеспечивать гарантии, то есть продавцов, торгующих на платформе, можно будет легко найти и они станут выполнять все необходимые в соответствии с законом правила, а основные характеристики товаров будут достаточно конкурентны по рынку, то, конечно, это может быть интересно.

Сейчас маркетплейс может брать только ценой. Никаких проблем с тем, чтобы купить технику, в России нет, к тому же на данный момент спрос небольшой. Удобство расположения ПВЗ, с одной стороны, это весомый плюс. Но, с другой, в тот же "Яндекс Маркет" можно оформить доставку, проблем с этим нет. DNS вам заказ доставит курьером. Тут, скорее, дело в том, что обычно хорошие цены получают оптовые поставщики. То есть, допустим, "М.Видео", когда считает нужным, может товары предлагать дешевле, потому что сеть свой бюджет поднимет за счет каких-то других вещей. Как будет в маленьких компаниях, мне сказать сложно. Кроме того, бывает, на маркетплейсах торгуют не всегда качественным товаром, чего уж греха таить. Люди, которые привозят, допустим, реплики, не сообщают об этом, а это является нарушением».

Товары из-за рубежа доставляют и другие маркетплейсы. На «Яндекс Маркете» такие позиции отмечены специальной иконкой, пошлина в этом случае оплачивается отдельно. В Ozon приоритетными направлениями остаются Китай и Турция.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Валерия Калинина