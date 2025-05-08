Скидки дошли до предела

Селлеры не готовы к ограничению скидок на маркетплейсах. Это при том, что многие из них сами выступали против подобных акций, говорят собеседники “Ъ FM”. В среду, 7 мая, Ассоциация компаний розничной торговли обратилась в правительство с просьбой ограничить размер дисконта онлайн-площадок до 10%. Отраслевое объединение так называемой каменной розницы недовольно тем, что владельцы платформ за свой счет могут опускать цены на 30-50%. Тему продолжит Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Розница свое предложение объясняет тем, что из-за скидочных акций маркетплейсов не за горизонтом обвал мелкого и среднего ритейла, закрытие торговых центров и просадка на рынке аренды помещений. Проблема, как ее видят в АКОРТ, в разнице бизнес-моделей. Традиционные сети закупают товары за свои деньги, и это не позволяет им снижать цены. Перед онлайном такой проблемы не стоит, говорит председатель президиума ассоциации Станислав Богданов: «Маркетплейсы в этом плане законодательно ничем не ограничены. Практика ценового демпинга ведет к сокращению других продаж. В целом мы считаем, что нерыночные скидки влияют на всю структуру потребительского рынка. Конечно, необходимо законодательно ограничить объем таких вложений от маркетплейсов, установить прозрачный порядок и условия их предоставления».

Многие скидки фактически оплачивают сами селлеры: это вложения в собственную логистику и преференций для маркетплейсов в этом нет, такое сотрудничество несет плюсы обеим сторонам, рассуждает владелец фабрики мягкой мебели Brendoss Алексей Никонов, его продажи идут через онлайн: «Фактически они же нам не деньгами возвращают, они просто уменьшают стоимость логистики и комиссии. Продаем за 100 руб., покупатель покупает за 80 руб., а нам приходят 100 руб., и вот эти 20 руб. компенсирует сам маркетплейс. Меняется рынок, путь клиента, принцип потребления товаров, и это нормально. Мы понимаем, почему так розница говорит: им это невыгодно».

В Ассоциации компаний интернет торговли “Ъ FM” сказали, что регулирование скидок создаст негативный прецедент, ведь дисконты это, прежде всего, механизм работы с товарными остатками. В Ozon, «Яндекс Маркете» и «Ситилинке» позицию предпочли не озвучивать. А вот в Wildberries высказались однозначно. Представитель платформы Дмитрий Борщевский говорит, что расплачиваться за ограничения, если они появятся, будут покупатели: «Идея ограничить объем скидок от маркетплейсов представляется некорректной, прежде всего, по отношению к самим потребителям. Скидки от Wildberries фондируются из средств платформы и помогают селлерам увеличивать продажи, при этом сохраняя свою прибыль. Предложение не просто нецелесообразно, а даже вредно. Это спорная практика неконкурентного поведения».

Оффлайн-розницу можно понять — ритейл хочет приемлемых для себя правил игры, полагает основатель консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская: «Маркетплейсы как наиболее растущий канал, естественно, сейчас в состоянии предоставлять очень большие скидки, в зависимости от категории до 60%, чего розничные сети со своей маржинальностью себе позволить просто не в состоянии. Поэтому они так пытаются урегулировать свое конкурентное окружение. Да, конечно, уже существует ряд предложений по законодательным актам, они все где-то в рассмотрении. В целом требование плюс-минус справедливо».

В феврале ФАС обязала Wildberries и Ozon согласовывать скидки со своими продавцами. По сути, старый спор селлеров и площадок о принудительном подключении к акциям сошел на нет. Теперь они в одной лодке, а планка для процентов дисконта в оффлайн-магазинах не заставит покупателя изменить своим привычкам, уверен действующий селлер, основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин: «Они платят за аренду, платят заработную плату, а на маркетплейсах таких плат нет. Даже если маркетплейсы сократят скидки за свой счет, потребитель никуда не денется. Он не пойдет в торговые центры и через несколько станций метро в розничный магазин. Он пойдет по своему удобному пути. Конечно, офлайн-розницу это совсем не устраивает».

Так или иначе, онлайн и оффлайн торговле предстоит идти, следуя ожиданиям покупателей. Возможно, регуляторика позволит рознице выдержать это противостояние.

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Станислав Крючков