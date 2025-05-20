Новым прокурором Набережных Челнов стал старший советник юстиции Фанис Шайхаттаров, а прокуратуру Пестречинского района возглавил юрист 1 класса Никита Ананьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане назначены новые прокуроры Набережных Челнов и Пестречинского района

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане назначены новые прокуроры Набережных Челнов и Пестречинского района

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно приказу Генерального прокурора России, новым прокурором города Набережные Челны назначен Фанис Шайхаттаров. До этого он руководил прокуратурой Пестречинского района Татарстана. В органах прокуратуры он служит с 1997 года, начал карьеру в Камско-Устьинском районе. С 2008 по 2018 годы господин Шайхаттаров возглавлял прокуратуру Камско-Устьинского района, затем — Арского, а с 2022 года — Пестречинского района.

На должность прокурора Пестречинского района назначен Никита Ананьев. Службу в органах прокуратуры господин Ананьев начал в 2014 году в Вологодской области, позже работал в прокуратурах Бугульмы, Мензелинского и Вахитовского районов, а также в надзорных подразделениях прокуратуры Татарстана. До нового назначения занимал пост заместителя прокурора Зеленодольска.

Прежний прокурор Набережных Челнов Артур Абуталипов назначен начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры республики.

Анар Зейналов