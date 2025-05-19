Режим ЧС введен в Ростовской области из-за последствий весенних заморозков

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении режима ЧС в регионе. Ограничения действуют с 18:00 мск. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации Ростовской области.

«Это позволит нашим аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери»,— написал господин Слюсарь в своем Telegram-канале. Он поручил Минсельхозу Ростовской области собрать все документы, необходимые для определения пострадавшей от заморозков площади посевов и размера ущерба.

Согласно тексту распоряжения, с 28 апреля температура воздуха и на поверхности почвы в регионе опускалась ниже нуля. Это происходило в период активного роста и развития растений, что может сильно сказаться на урожае в текущем сезоне.

Екатерина Отрашкевич