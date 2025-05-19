Гладков высказался против школьных выпускных «со стаканом в руке»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил против проведения школьных выпускных в ресторанах с алкоголем. По его словам, отмечать окончание школы нужно в образовательном учреждении, без «стакана в руке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Дети входят во взрослую жизнь, извините меня, со стаканом в руке… И это не тот пример, который должны копировать дети у родителей. Последний день в школе. Поэтому что может быть более правильным, чем провести его в школе?! Просто последний день, заключительный, по итогам 9 или 11 лет. А все эти кафе и рестораны — они еще во взрослой жизни, у детей будет их много. Из семьи они не уходят. Поэтому должны быть другие традиции»,— сказал господин Гладков на оперативном совещании правительства.

В ответ на это министр образования региона Андрей Милехин сообщил, что в регионе действует запрет на продажу алкоголя в дни последних звонков. А все выпускные должны завершиться к 18:00 из-за оперативной обстановки. Контроль за проведением мероприятий будет осуществлен совместно с правоохранительными органами.

Полина Мотызлевская