В Башкирии планируют отремонтировать пострадавшие год назад от паводка мосты

В этом году в Башкирии планируют отремонтировать мосты в Абзелиловском, Баймакском и Зилаирском районах, размытые дождевым паводком в июле прошлого года, сообщила на оперативном совещании в правительстве республики министр транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова. Объем выделенного на эти цели финансирования она не уточнила. Ранее сообщалось, что из-за дождевых паводков в прошлом году в Башкирии пострадали 22 моста и 12 водопропускных труб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Всего в регионе в этом году рассчитывают отремонтировать и построить 24 моста общей длиной 1,7 тыс. м. До конца года в Башкирии введут в эксплуатацию 11 мостов общей длиной 712 м, построенных и отремонтированных в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В настоящее время работы продолжаются на мостах через реку Ик в Октябрьском, на границе Башкирии и Татарстана и через реку Быстрый Танып в Дюртюлинском районе, отметила министр.

Объем дорожного фонда Башкирии в 2025 году составляет 44 млрд руб., из них 9,8 млрд руб. — средства федерального бюджета. На строительство и реконструкцию дорог направят 9,8 млрд руб., на капремонт и ремонт — 21,77 млрд руб., на содержание — 10,5 млрд руб., на обеспечение безопасности дорожного движения и другие мероприятия — 1,97 млрд руб.

Запланировано отремонтировать 1,37 км дорог, построить и реконструировать 8,2 км дорог. В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется ввести после реконструкции, капремонта и ремонта 683,6 км дорог.

Майя Иванова