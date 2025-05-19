В январе–апреле площадь введенного жилья в Башкирии уменьшилась на четверть

В первые четыре месяца 2025 года в Башкирии введено в эксплуатацию 671,7 тыс. кв. м жилья, что на 26,4% меньше, чем в январе–апреле прошлого года. По данным Башстата, число новых квартир уменьшилось с 9,96 тыс. до 6,3 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В этом году большая часть жилья была сдана в апреле (193,1 тыс. кв. м). По сравнению с апрелем 2024 года, рост объемов составил 18,9%.

Около 63,5% от площади введенного в строй жилья построено в сельской местности. На индивидуальных застройщиков пришлось 90,9% площади, тогда как строительные компании ввели в эксплуатацию 61 тыс. кв. м жилья (в январе–апреле 2024 года — на 63,2% больше).

Идэль Гумеров