Nvidia откроет на Тайване штаб-квартиру и построит новый завод

Американская корпорация Nvidia разместит в Тайбэе новую штаб-квартиру, которую назовет Nvidia Constellation Также она развернет на Тайване в партнерстве с местными компаниями множество проектов, связанных с технологиями ИИ, роботизацией и компьютерами как для компаний, так и для потребителей. Об этих планах в течение двух часов глава Nvidia Дженсен Хуанг рассказывал на тайбэйской международной выставке информационных технологий Computex.

В планах Nvidia, по словам господина Хуанга, создание в сотрудничестве с тайваньскими технологическими гигантами Foxconn и TSMC и правительством Тайваня «первого суперкомпьютера с искусственным интеллектом для ИИ-инфраструктуры и ИИ-экосистемы». Глава Nvidia отметил, что появление такого суперкомпьютера поможет тайваньским исследователям и компаниям.

В партнерстве с Foxconn американская компания построит на Тайване завод по производству продукции с технологиями ИИ, на котором будут использоваться чипы серии Blackwell GPU. Nvidia также расширит партнерства с такими производителями, как Acer, Asus и Gigabyte, для производства высокопроизводительных настольных суперкомпьютеров DGX Spark и DGX Station.

Отвечая на вопросы участников конференции о влиянии американских пошлин на Тайвань, Дженсен Хуанг выразил уверенность, что «Тайвань будет и дальше процветать», поскольку там «так много крутых компаний и инноваций».

Алена Миклашевская