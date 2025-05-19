Россия впервые после 2022 года получила суверенный рейтинг за границей

Китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) присвоило России рейтинг BBB+g со «стабильным» прогнозом — первый суверенный рейтинг после начала СВО. До 2022 года оценка CCXI была на уровне BBB-g, но затем агентство понизило ее до BBg и отозвало.

«Российская экономика адаптируется к санкциям, демонстрируя устойчивость, а геополитические риски стабилизируются»,— говорится в обосновании CCXI (цитата по «Ведомостям»). Агентство отметило низкий госдолг (внутренний — 24,989 трлн руб.; внешний — $53,9 млрд), значительные резервы (687,3 млрд) и накопления Фонда национального благосостояния (11,75 трлн руб.).

Рост ВПК снизил энергозависимость и может помочь восстановить гражданский сектор, считает CCXI. Однако риски остаются: дисбаланс спроса и предложения, дефицит кадров и инфляция. Годовая инфляция в мае замедлилась до 10,09%, но ЦБ держит ставку на уровне 21%.