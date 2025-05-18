Спрос на халяль-услуги в Татарстане вырос на 14% в годовом выражении

Весной 2025 года в Татарстане спрос на халяль-услуги вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Авито Услуги.

Особенно востребованы халяль-курсы и обучение — за год спрос в этом сегменте вырос почти втрое. Также увеличивается интерес к другим направлениям: услуги нянь и сиделок стали популярнее на 33%, в сфере красоты — на 28%, а в деловых услугах — на 15%.

Рост спроса стимулирует предложение: число объявлений о халяль-услугах за год увеличилось на 19%. Наибольший рост наблюдается в образовании (+71%), искусстве (+50%) и деловых услугах (+32%). В сегменте ухода за детьми и пожилыми число специалистов, предлагающих халяль-услуги, выросло на 27%.

Влас Северин