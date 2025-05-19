Происшествия с роботами-доставщиками в России

В августе 2024 года на Зубовском бульваре в Москве автомобиль Kia Rio столкнулся с роботом-доставщиком на регулируемом пешеходном переходе. По словам очевидцев, доставщик пропускал людей и не успел завершить переезд на зеленый сигнал светофора. Робот получил небольшие повреждения.

В декабре 2024 года компания «Яндекс» сообщила о попытке взлома в Москве робота-доставщика, который перевозил средство для мытья сантехники. До груза злоумышленники добраться не смогли.

В апреле 2025 года в Иннополисе (Татарстан) водитель Lada Largus, двигаясь задним ходом, наехал на робота «Яндекс Еды», который завершал переезд по пешеходному переходу. Автомобиль скрылся с места ДТП.