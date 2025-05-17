Швидковского утвердили на посту президента РААСН

Премьер-министр Михаил Мишустин переутвердил Дмитрия Швидковского в должности президента Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН). В качестве главы академии господина Швидковского переизбрали в апреле.

Соответствующее распоряжение премьера опубликовано на портале публикации правовых актов. В сообщении на сайте правительства также указано, что Дмитрий Швидковский входит в состав президентского совета по культуре и искусству, имеет звание профессора и титул академика Российской академии художеств.

66-летний Дмитрий Швидковский возглавляет РААСН с 2019 года. В апреле решением собрания членов академии его переизбрали президентом сроком на пять лет. С 2007 года господин Швидковский также занимает должность ректора Московского архитектурного института.