Novo Nordisk объявила о смене гендиректора

Сегодня датская фармацевтическая компания Novo Nordisk объявила, что ее генеральный директор Ларс Фруэргорд Йоргенсен уходит в отставку. Он останется на своем посту на время поиска нового гендиректора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

В заявлении компании говорится, что решение о смене главы компании Novo Nordisk было принято с учетом «нынешних вызовов на рынке, падения акций и по желанию фонда Novo Nordisk Foundation», контролирующего компанию. Кроме того, Novo Nordisk сообщила, что в ее совет директоров в качестве наблюдателя войдет Ларс Ребиен Серенсен, который был директором компании в 2000–2016 годах.

Господин Йоргенсен возглавлял Novo Nordisk с 2017 года, именно за время его руководства ее препараты от диабета Wegovy и Ozempic стали популярным средством для снижения веса. В результате их продажи активно росли, а Novo Nordisk некоторое время была самой дорогой компанией Европы — в июне 2024 года ее капитализация составляла $615 млрд. Однако в последнее время она проигрывает конкурентам на этом рынке, прежде всего Eli Lilly с ее препаратами Zepbound и Mounjaro.

На продажи Wegovy и Ozempic негативно влияет и распространение более дешевых копий этих препаратов. С максимума в июле прошлого года акции Novo Nordisk упали на 59% — сейчас ее капитализация оценивается в $279 млрд.

После сегодняшней новости о смене гендиректора акции компании подешевели почти на 4%.

Яна Рождественская