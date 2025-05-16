«Ростсельмаш» отправил в отпуск сотрудников раньше срока из-за падения продаж

Комбайновый завод «Ростсельмаш» перенес с августа-сентября на июнь единый ежегодный отпуск коллектива. Решение принято с целью сокращения затрат на производство, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аркадий Будницкий, Коммерсантъ Фото: Аркадий Будницкий, Коммерсантъ

«Для компании мера вынужденная и обусловлена текущим экономическим контекстом в аграрном секторе. У аграриев нет средств на покупку необходимой им техники, в результате чего рынок кардинально просел. В 2025 году негативная динамика усугубилась»,— сказано в сообщении.

По данным компании, с начала года поставки техники сократились у всех производителей по сравнению с тем же периодом 2021 года. Продажи зерноуборочных комбайнов уменьшились на 76%, кормоуборочных — на 49% , тракторов — на 48%. В «Ростсельмаше» считают, что ранний отпуск сотрудников позволит снизить издержки.

Екатерина Отрашкевич