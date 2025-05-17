Обвинение услышало глухих

В Москве начался судебный процесс по уголовному делу о махинациях во Всероссийском обществе глухих (ВОГ). Фигурантов, в том числе бывшего президента ВОГ Станислава Иванова, обвиняют в мошенничестве с недвижимостью общества на 267 млн руб., а также в хищении 32 млн руб., выделенных из бюджета на трудоустройство инвалидов. Господин Иванов, инициировавший расследование, вину не признает.

В Пресненском райсуде столицы началось рассмотрение уголовного дела бывших президента ВОГ Станислава Иванова, его заместителей Евгения Безрукова, Вадима Иванченко, Венеры Гаулстон (возглавляла татарское отделение общества), помощника президента и председателя новосибирского отделения Михаила Брагина. Все они с февраля прошлого года находятся под стражей. Также по делу проходят предшественник господина Иванова на посту президента ВОГ 80-летний Валерий Рухледев, 85-летняя начальник отдела недвижимости Маргарита Демидова, Лариса Джерештиева, Александр Дорофеев, Сергей Кособоков.

Фигурантам инкриминируется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ): Станиславу Иванову и Маргарите Демидовой — по семь эпизодов, Евгению Безрукову и Вадиму Иванченко — шесть, а Венере Гаулстон и Михаилу Брагину — по одному. Валерий Рухледев обвиняется в шести растратах и в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), его следствие считает организатором преступной группы.

Последний, напомним, уже отбывает срок за незаконную продажу здания ВОГ в центре Москвы и подписание фиктивных актов о якобы выполненных работах при исполнении подрядов по ремонту и реконструкции помещений организации. Ущерб по тому делу составил 320 млн руб. В марте 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил господина Рухледева к семи годам колонии. Вместе с ним от трех с половиной до шести с половиной лет колонии получили бывшие начальники отдела правового обеспечения аппарата общества Евгений Новосельцев, помощник юриста Ирина Руденко, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, и начальник управления финансов Наталья Зембатова. В ходе расследования уголовного дела на земельные участки и проданные здания, оцениваемые более чем в 300 млн руб., судом был наложен арест.

Интересно, что, согласно заключению судебной медэкспертизы, у господина Рухледева обнаружено органическое расстройство личности и поведения, вызванное многократными травмами головы,— в молодости он успешно занимался дзюдо и самбо и даже стал единственным в России человеком, получившим от Международного олимпийского комитета звание «Олимпиец ХХ века». Однако в юридически значимый для расследования период расстройство не сопровождалось выраженными нарушениями мышления, поэтому его признали подсудным. Для проведения следственных действий по новому делу его этапировали из колонии в Смоленской области в Москву, но в связи с плохим состоянием здоровья в СИЗО отправлять не стали. В зал суда господина Рухледева доставили в инвалидном кресле, вопросы судьи он с первого раза не понимал даже с помощью сурдопереводчика, отвечал на них с трудом.

Всероссийское общество глухих — старейшая в России общественная организация инвалидов по слуху. ВОГ было образовано 25 сентября 1926 года. Организация имеет 82 региональных, 615 местных отделений на всей территории России. По данным за 2019 год, численность членов ВОГ составляет более 76 тыс. человек.

Как уже рассказывал “Ъ”, следственный департамент МВД начал расследование махинаций в ВОГ в мае 2018 года. 20 февраля 2024 года руководители общества были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД в офисе на улице 1905 года.

Пятерых руководителей центрального аппарата ВОГ во главе со Станиславом Ивановым, сменившим Валерия Рухледева в 2018 году, отправили в СИЗО.

Всем фигурантам инкриминируют продажу в период с 1 ноября 2011 по 16 декабря 2016 года по заведомо заниженной стоимости находившихся на балансе ВОГ зданий в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске, Челябинске, Тверской и Калининградской областях, а также Татарстане. Инициатором преступления следствие считает Валерия Рухледева, якобы именно у него возник умысел совершить хищения, в которые он вовлек своих подчиненных, в том числе Станислава Иванова, который в то время занимал пост руководителя управления социальной политики и реабилитации ВОГ. Нанесенный ущерб от действий обвиняемых следствие оценило почти в 270 млн руб. Расследование эпизодов с проданными в Липецке и Вологде за бесценок зданиями было прекращено по сроку давности. Также господину Рухледеву вменяют в вину хищение средств, выделяемых ВОГ в рамках государственной программы «Доступная среда», по которой предполагалось организовать профессиональную переподготовку инвалидов, создать для них рабочие места и трудоустроить.

Интересно, что уголовное дело было возбужденно по заявлению самого господина Иванова, который после назначения на должность провел альтернативную оценку отчужденных у организации объектов недвижимости и по ее результатам обратился в МВД. Таким образом, он фактически инициировал уголовное преследование против себя самого. Его адвокат Артур Басистов повторил свою позицию, изложенную в марте этого года после предъявления обвинения его клиенту: «Никаких доказательств того, что мой подзащитный что-то похитил, в деле нет. Шесть сделок из семи вменяемых ему в вину были заключены ВОГ в то время, когда Иванов не был президентом общества. А согласно уставу организации, только президент уполномочен совершать такие действия. Кроме того, Станислава Иванова обвиняют в растрате в составе организованной группы, но никаких доказательств существования таковой в материалах дела тоже нет».

Защита просила об избрании подсудимым более мягкой меры пресечения, аргументируя это тем, что следствие по делу уже закончено и фигуранты препятствовать ему не смогут. Также защитники указывали на отсутствие в СИЗО условий для содержания людей с нарушениями слуха. Особое внимание в этом вопросе было уделено Венере Гаулстон: из всех обвиняемых она одна является глухонемой и может общаться только на языке жестов, которым никто из персонала СИЗО не владеет. «Она обвиняется только по одному эпизоду о растрате. Ранее судима не была. В СИЗО она находится в полной изоляции. У нее есть несовершеннолетняя дочь, тоже инвалид по слуху»,— заявил ее защитник. Отпустить госпожу Гаулстон под домашний арест просила также член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева, она заявила, что поручается перед судом за подсудимую. Представитель потерпевшей стороны Зиннур Зиннятулин заявил, что поддерживает просьбу защиты о смягчении меры пресечения.

Судья, однако, не вняла доводам адвокатов и потерпевших и продлила всем подсудимым меры пресечения на полгода.

«В связи с резонансностью дела под удар попали многие рядовые сотрудники, которые выполняли свои линейные обязанности. Однако от своих действий моя подзащитная не получала никакой выгоды»,— сказал “Ъ” адвокат одной из обвиняемых Константин Ерохин, выразивший надежду, что опытная судья во всех этих обстоятельствах разберется.

Ефим Брянцев