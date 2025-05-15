Минздрав: россияне потребляют сахара в пять раз больше рекомендуемой нормы

Население России потребляет сахара в пять раз больше рекомендуемых врачами норм, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Потребление соли по стране превышает норму в 2,5 раза, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Это то, что не может не отразиться на здоровье людей. Об этом нужно помнить. Досаливать, сладкие напитки, сладкие продукты — это реальная угроза»,— сказал министр в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Господин Мурашко отметил, что россияне стали меньше есть рыбы, а также превысили рекомендуемую норму потребления мясных продуктов на 6%. Также люди недостаточно едят ягод и овощей. По словам министра, до рекомендованных норм потребления этих продуктов россияне «недобирают» около 60–65%.

По нормам Минздрава РФ, человек в год должен съедать не более 8 кг сахара. По данным Росстата на октябрь 2021 года, россияне в среднем потребляют 31 кг сахара в год. На первом месте по потреблению сахара тогда была Ингушетия (66,7 кг в год), на втором — Дагестан (47,5 кг в год), на третьем — Мордовия (42,9 кг).

Полина Мотызлевская