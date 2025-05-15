«Новоросцемент» вложит 8 млрд рублей в новую производственную линию

ОАО «Новоросцемент» завершит строительство новой технологической линии по производству цемента на территории завода Первомайский в 2025 году. Сумма инвестиций в проект составляет 8 млрд руб, сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

По информации от руководства завода, строительные работы выполнены на 80%. Новая линия будет производить цемент по сухому способу с мощностью 2 тыс. т клинкера в сутки.

Проектом предусматривается укладка порядка 16 тыс. куб. м бетона, а также изготовление и монтаж 2,6 тыс. т строительных металлоконструкций, монтаж 1,9 тыс. т технологического оборудования.

Завершить строительно-монтажные работы компания планирует в третьем квартале 2025 года. В четвертом квартале начнутся пусконаладочные работы и запуск линии с выходом на проектную мощность, что позволит производить около 650 тыс. тонн цемента в год.

ОАО «Новоросцемент» входит в группу «Газметаллпроект», зарегистрированную в Москве в 2001 году. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром компании является Лев Кветной, а руководителем — Олег Иващенко.

Нурий Бзасежев