Главные новости за 14 мая. Новороссийск
В Новороссийске на стройках выявили 60 нелегальных сотрудников.
В Новороссийске с начала года эвакуировали более 1 тыс. автомобилей.
ЗАГС Новороссийска назвал редкие имена новорожденных в 2025 году.
В морском порту Новороссийска разрешен ввоз винограда из Египта и Индии.
Группа компаний «Абрау-Дюрсо» реконструирует бутик-отель «Империал».
Морскую «Комету» между курортами Кубани планируют запустить до 20 мая.
На благоустройство второй очереди терренкура Маркотх выделят 54 млн руб.
Губернатор Кубани предложил приостановить сбор туристического налога в Анапе.
Анапу на майские праздники посетили около 100 тыс. туристов.
В Геленджике отремонтировали коммунальные сети в преддверии курортного сезона.
В Новороссийске откроют свыше 70 летних лагерей для школьников.
Оперштаб Кубани опроверг информацию об ограничении работы летних лагерей в Анапе.
«Черноморец» не подавал заявку на лицензирование стадиона «Центральный» в РПЛ.