Главные новости за 14 мая. Новороссийск

В Новороссийске на стройках выявили 60 нелегальных сотрудников.

В Новороссийске с начала года эвакуировали более 1 тыс. автомобилей.

ЗАГС Новороссийска назвал редкие имена новорожденных в 2025 году.

В морском порту Новороссийска разрешен ввоз винограда из Египта и Индии.

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» реконструирует бутик-отель «Империал».

Морскую «Комету» между курортами Кубани планируют запустить до 20 мая.

На благоустройство второй очереди терренкура Маркотх выделят 54 млн руб.

Губернатор Кубани предложил приостановить сбор туристического налога в Анапе.

Анапу на майские праздники посетили около 100 тыс. туристов.

В Геленджике отремонтировали коммунальные сети в преддверии курортного сезона.

В Новороссийске откроют свыше 70 летних лагерей для школьников.

Оперштаб Кубани опроверг информацию об ограничении работы летних лагерей в Анапе.

«Черноморец» не подавал заявку на лицензирование стадиона «Центральный» в РПЛ.