В Новороссийске с начала года эвакуировали более 1 тысячи автомобилей

С начала 2025 года в Новороссийске эвакуировали 1 005 автомобилей. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

За неполные 5 месяцев в 2025 году эвакуировали более 1 тыс. авто, темп работы значительно выше, чем в 2024 году, по итогам которого с улиц Новороссийска убрали 1 827 машин.

Чаще всего автомобили забирают с ул. Кутузовской, Советов, Губернского, Сипягина, Чайковского, Мира и Анапского шоссе.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске подтвердили проектирование Северного обхода города. Строительство первых двух этапов обойдется в 109 млрд руб.