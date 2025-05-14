В морском порту Новороссийска разрешен ввоз винограда из Египта и Индии

Россельхознадзор проконтролировал ввоз 186 партий винограда из Индии и Египта через морской порт Новороссийска. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 1 по 12 мая 2025 года специалисты отдела государственного фитосанитарного контроля и надзора управления проконтролировали ввоз 186 партий винограда из Египта и Индии. Общий вес ввозимой продукции превысил 3,3 тыс. т.

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели лабораторные исследования в отношении подкарантинной продукции. В результате ввоз 3,3 тыс. т винограда разрешен на территорию Российской Федерации.

Алена Воробьева