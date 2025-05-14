Морскую «Комету» между курортами Кубани планируют запустить до 20 мая

Морскую комету, курсирующую между Сочи, Геленджиком и Новороссийском, планируют запустить до 20 мая. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в компании «Водоходъ Express».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Водоходъ Express» Фото: пресс-служба «Водоходъ Express»

Первый туристический запуск «Кометы» в 2025 году был намечен на 15 мая, однако сроки сдвинулись.

«"Комета" сейчас проходит испытания, до 20 мая думаю запустимся. 16 мая будет более точная информация. Актуальная стоимость билетов сейчас есть на сайте»,– сообщили в компании.

Пассажирский теплоход работает на трех подводных крыльях и может набирать скорость до 65 км/ч. Дорога с Новороссийска до Сочи в среднем занимает около пяти часов. Салон судна рассчитан на 120 человек.

Стоимость проезда с Новороссийска до Сочи составит 8,5 тыс. руб. за тариф «комфорт» и 6,5 тыс. руб. за «стандарт». Путевка до Геленджика обойдется туристам в 2 тыс. руб. в «комфорте» и 1,5 тыс. руб. в «стандарте».

Отметим, что, по данным телеканала «Краснодар», морскую «Комету» запустят не ранее 25 мая. Речь идет о катамаране, который свяжет Сочи с Геленджиком через Туапсе и Лазаревское.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что стоимость билета на «Комету» из Анапы в Сочи составит 10,5 тыс. руб.