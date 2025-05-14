В Новороссийске на стройках выявили 60 нелегальных сотрудников

После проверок строительных объектов в Южном внутригородском районе Новороссийска выявили 60 нелегальных сотрудников. В ходе рейда документы проверили у более 200 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В отношении нелегальных строителей составили 42 протокола о нарушениях режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ) и протоколы о незаконной трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ).

Полицейские выявили 60 иностранцев, незаконно находящихся на территории страны и работавших без получения патента. Действия работодателей проверят по признакам организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске выявили 17 нелегальных рабочих из Узбекистана на одной из баз по хранению фруктов. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях на сумму более 65 тыс. руб.