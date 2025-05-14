В Новороссийске откроют свыше 70 летних лагерей для школьников

На летний период в Новороссийске планируют открыть 73 лагеря для детей и подростков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«На летний период в Новороссийске запланированы: 33 лагеря дневного пребывания, 37 — труда и отдыха, откроем 3 профильных палаточных лагеря. Организуем работу свыше 120 тематических, спортивных и подростково-молодежных площадок»,— рассказал господин Кравченко.

По его словам, также будут работать четыре загородные здравницы: «Глобус», «Горный родник», «Академия Лидерства», «Панда кэмп». В муниципальный лагерь «Глобус» для школьников мэрия планирует предоставить более 800 путевок за счет муниципальных средств. Всего за пять тематических смен в детском оздоровительном лагере в Южной Озереевке смогут отдохнуть 1,6 тыс. школьников.

Алена Воробьева