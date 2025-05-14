Губернатор Кубани предложил приостановить сбор туристического налога в Анапе

Вениамин Кондратьев предложил главам Анапы и Темрюка в качестве меры поддержки курортной отрасли временно приостановить сбор туристического налога. Об этом губернатор края сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Кубани Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Кубани Вениамина Кондратьева

До 1 июня все пляжные территории должны получить заключения о соответствии требованиям безопасности от Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день пока не могут быть открыты пляжи в зоне ЧС из-за разлива нефтепродуктов. Поэтому нужно предупредить каждого гостя, приезжающего в Анапу или Темрюкский район, о действующих ограничениях. Информировать нужно честно и открыто, ситуацию надо показывать такой какая она есть»,– подчеркнул господин Кондратьев.

Ранее «Ъ-Новороссийск» рассказал, как владельцы гостиниц в Анапе готовятся к летнему сезону.