«Черноморец» не подавал заявку на лицензирование стадиона «Центральный» в РПЛ

Новороссийский «Черноморец» не стал заявлять стадион «Центральный» для участия в РПЛ. Арена не соответствует требованиям сертификации в российской Премьер-лиге. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Модернизация стадиона «Центральный» требует больших капиталовложений. Один из самых затратных аспектов – безопасность. Стадионы РПЛ необходимо оснастить оборудованием для работы «Паспорта болельщика». Вложения подразумевают реконструкции входных групп, доработку всего периметра стадиона и закупку видеокамер.

Еще одна проблема стадиона – плохое освещение. Отключения уже случались в текущем сезоне ФНЛ, из-за чего некоторые матчи переносили на дневное время.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что главный тренер «Черноморца» заявил о готовности клуба к выходу в РПЛ.

Сейчас «Черноморец» занимает третью строчку в таблице ФНЛ и находится в зоне стыковых матчей. Победную серию команды прервала нулевая ничья с лидером чемпионата «Балтикой». Еще один претендент на выход в РПЛ через стыки – «Сочи».