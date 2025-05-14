Анапу на майские праздники посетили около 100 тысяч туристов

С открытия сезона в городе-курорте с 1 мая Анапу посетили около 100 тыс. туристов. О том, что Анапа, несмотря на временные ограничения на морские купания, остается популярным направлением для отдыха, сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«В эти майские праздники каждый седьмой турист, отдохнувший в Краснодарском крае, выбрал Анапу. Если говорить о снижении турпотока, то оно незначительное — менее 7% по сравнению с прошлым годом. Сейчас на курорте единовременно отдыхают более 30 тыс. гостей»,— отметила вице-мэр Анапы Олеся Ляшенко.

В Анапе функционируют 250 средств размещения, работают 17 туристско-экскурсионных организаций, для туристов разработаны более 100 экскурсионных маршрутов. На фоне запрета купания в море Анапа остается единственным «пляжным» регионом в Краснодарском крае, цены на отели в котором снижаются. Отельеры предлагают туристам альтернативный отдых. Также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил приостановить сбор туристического налога в Анапе и Темрюке.

Алена Воробьева