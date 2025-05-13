Главные новости за 13 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Санкт-Петербурге начался процесс по делу экс-замначальника УМВД по Центральному району Руслана Сентемова, задержанного в прошлом октябре за избиение торговца. Ему вменяют превышение полномочий: офицер, по версии следствия, несколько раз ударил владельца продуктового магазина. Однако многим политическим активистам экс-силовик известен как «господин полицейский». Реплика правоохранителя по поводу обращения к нему стала мемом несколько лет назад, добавив ее автору медийности. Впрочем, вниманием прессы майор и так не был обделен, так как ранее он отвечал за порядок во время публичных акций. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трехлетней девочки из Лодейного Поля, сообщила «Фонтанка». В День Победы ребенок вместе с отцом отправился в кафе «Зира» на улице Гагарина, где поел картошку фри. Следователи задержали управляющего заведением. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Нового инвестора производственно-складского комплекса в Ломоносове определят в ходе торгов 10 июня. Начальная стоимость лота установлена в 350 млн рублей, сообщили в Российском аукционном доме. Торги пройдут по земельному участку бывшего полиграфического предприятия «Парус» площадью 3,63 га и объектам производственного, складского и административно-бытового назначения, их общая площадь превышает 6,6 тыс. кв. метров. При этом одно из зданий входит в перечень объектов культурного наследия.

Во вторник, 13 мая, силовики нагрянули с обысками в 30-й отдел полиции Василеостровского района. По информации «Фонтанки», местного дежурного заподозрили в торговле персональными данными. Отделение расположено по адресу 8-я линия Васильевского острова, 69. Следствие и Управление собственной безопасности полицейского главка пришли сюда с обысками из-за информации о коммерческом сливе — как пишут городские СМИ, взятку сотрудник отдела получил от гражданина иностранного государства.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Алексея Сидорова, участника леворадикального объединения «Рабочая власть» и солиста группы Silver machine. Его оштрафовали за песню «Zа наших», в которой усмотрели возбуждение ненависти и сатиру на тему спецоперации. Композиция была выпущена 4 декабря прошлого года. При анализе содержания песни установили, что текст направлен «на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии».

Группа Ginza может потерять панорамный ресторан SunDay Ginza на Южной дороге, 4/2, сообщила «Фонтанка». По данным издания, городские власти инициировали процесс расторжения договора аренды участка. В комитете имущественных отношений (КИО) подчеркивают, что сдавали участок не под общепит, а под пляж. Компания «Балэкспресс-Бета», которая является арендатором ресторана, подала иск в суд, оспаривая отказ от договора. Первое заседание назначено на 9 июня. В качестве обеспечительной меры организация попросила приостановить действие уведомления об отказе от исполнения договора аренды, выданного КИО в феврале 2025 года.

В ТРК «Мега Дыбенко» 12 мая состоялось открытие первого в Петербурге и Ленобласти магазина молодого отечественного бренда nice&easy. Площадь торговой площадки составила 510 кв. м. Марка стала второй в портфеле компании Factor, развивающей сеть Zolla. В новом пространстве представлена повседневная одежда от команды российских дизайнеров. Она производится в духе lifestyle для жителей мегаполиса, пояснили «Ъ-СПб» представители марки.

Пять лет в исправительной колонии общего режима проведет Арина Романенко по решению Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Ее признали виновной в участии в преступном сообществе, легализовавшем свыше 150 тыс. мигрантов. В качестве организатора группы по уголовному делу проходит экс-президент Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Ленобласти, бывший депутат МО «Колпино» Виктор Данишевский. Романенко же была главой одного из структурных подразделений преступного сообщества, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В ходе торгов определился новый владелец на арестованное имуществ ООО «Сименс Мобильность». За 1,5 млрд рублей оно перешло ОАО «РЖД», сообщили в пресс-службе МТУ Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Эти активы позволят РЖД создать инфраструктуру для проведения полноценного технического обслуживания высокоскоростного и скоростного подвижного состава, исключив зависимость от других организаций.

Вячеслава Смирнова привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Приморский районный суд Санкт-Петербурга установил, что пользователь Сети опубликовал на своей странице клип группы «Ногу свело», что дискредитирует действия Вооруженных сил РФ. Как уточнили в объединенной пресс-службе городских судов, речь идет о музыкальном видео на песню «Гимн обреченных» (солист группы Максим Покровский признан иностранным агентом). Суд посчитал, что размещение клипа Вячеславом Смирновым умышленно дискредитирует характер, цели и задачи использования ВС РФ за пределами России.

Смольнинский районный суд зарегистрировал иск к губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам города. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Объединенной пресс-службы судов (ОПС) Северной столицы Дарья Лебедева. Заявление поступило от Юрия Кондакова. В своем иске он был максимально краток, отметила госпожа Лебедева. Как отмечает господин Кондаков, в 2022 году Верховный суд РФ признал самокаты транспортным средством. В этой связи, указал истец, ездить по тротуарам данному виду СИМ нельзя. При этом электросамокаты ездят, чем нарушают права заявителя, считает господин Кондаков. В частности, речь идет о ст. 3 и 17 Конституции России.

Правительство Ленинградской области предлагает сократить время продажи алкоголя в розничных магазинах. Сейчас реализация спиртного разрешена с 9:00 до 22:00. Региональные власти считают целесообразным разрешить торговлю спиртным не ранее 11 утра. Соответствующий законопроект размещен на сайте регионального парламента. Изменения, в случаи их принятия, затронут также заведения общественного питания, расположенные в многоквартирных домах. Нововведения должны вступить в силу 1 сентября 2025 года. Подробнее — в нашем материале.