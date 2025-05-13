Первый магазин бренда nice&easy в Санкт-Петербурге открылся в «Мега Дыбенко»

В ТРК «Мега Дыбенко» 12 мая состоялось открытие первого в Петербурге и Ленобласти магазина молодого отечественного бренда nice&easy. Площадь торговой площадки составила 510 кв. м. Марка стала второй в портфеле компании Factor, развивающей сеть Zolla.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В новом пространстве представлена повседневная одежда от команды российских дизайнеров. Она производится в духе lifestyle для жителей мегаполиса, пояснили «Ъ-СПб» представители марки.

Как уточнили в компании, в основе философии бренда лежит «создание образов, которые гармонично вписываются в любой гардероб». «Команда дизайнеров стремится к тому, чтобы каждая вещь бренда подчеркивала индивидуальность и обеспечивала максимальный комфорт в повседневной жизни»,— отмечается в сообщении.

При этом объем инвестиций в открытие первого магазина в Петербурге в компании не назвали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в первом квартале этого года на центральных улицах Петербурга открылось 20 магазинов.

Валерия Мальцева