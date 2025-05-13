Петербуржец подал в суд на Беглова с требованием запретить самокаты на тротуарах

Смольнинский районный суд зарегистрировал иск к губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам города. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Объединенной пресс-службы судов (ОПС) Северной столицы Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заявление поступило от Юрия Кондакова. В своем иске он был максимально краток, отметила госпожа Лебедева.

«Иск на 5 строк, но суть вполне ясна»,— написала глава ОПС Петербурга.

Как отмечает господин Кондаков, в 2022 году Верховный суд РФ признал самокаты транспортным средством. В этой связи, указал истец, ездить по тротуарам данному виду СИМ нельзя. При этом электросамокаты ездят, чем нарушают права заявителя, считает господин Кондаков. В частности, речь идет о ст. 3 и 17 Конституции России.

Юрий Кондаков просит суд обязать господина Беглова издать нормативный акт о запрете движения самокатов по тротуарам.

«Пока оставили иск без движения»,— сообщила Дарья Лебедева.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала сезона пользователи электросамокатов в Петербурге почти 5,5 тыс. раз стали нарушителями правил дорожного движения.

Дарья Астанина