Пляжные разборки: ресторан SunDay на Крестовском могут снести по требованию КИО

Группа Ginza может потерять панорамный ресторан SunDay Ginza на Южной дороге, 4/2, сообщает «Фонтанка». По данным издания, городские власти инициировали процесс расторжения договора аренды участка. В комитете имущественных отношений (КИО) подчеркивают, что сдавали участок не под общепит, а под пляж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Жданов, Коммерсантъ Фото: Виктор Жданов, Коммерсантъ

Компания «Балэкспресс-Бета», которая является арендатором ресторана, подала иск в суд, оспаривая отказ от договора. Первое заседание назначено на 9 июня. В качестве обеспечительной меры организация попросила приостановить действие уведомления об отказе от исполнения договора аренды, выданного КИО в феврале 2025 года.

Арбитраж согласился запретить демонтаж сооружений комитету и его подведомственной организации ГКУ «Имущество Петербурга», комитету по контролю за имуществом и его подведомственному учреждению «Центр повышения эффективности использования государственного имущества».

В остальной части требований компании «Балэкспресс-Бета» отказали. Известно, что договор на аренду участка комитет и ООО «Балтийский экспресс» (предшественница «Балэкспресса-Бета», — Ъ) заключили в 2010 году, там был пункт о том, что земля отдается под пляжный комплекс без права возведения капитальных сооружений.

Обследование, проведенное летом 2024 года, показало, что на земле оказывают услуги общественного питания, в том числе реализуют алкоголь. Помимо прочего проверяющие увидели зонты, лежаки, пляжную раздевалку и три волейбольные площадки. После проверки КИО направил арендатору претензию с требованием устранить нарушения, однако в компании проигнорировали требования.

В октябре 2024 года ведомство пошло в суд и потребовало взыскать с «Балтэкспресс-Бета» 454 тысячи рублей за нарушение условий договора и все же обязать компанию демонтировать сооружения на участке и разорвать договор. Ответчик пояснил, что все объекты представляют собой единый пляжный комплекс, а ресторан SunDay Ginza, который стоит там более 14 лет, является временным и некапитальным.

Помимо прочего в ресторане располается туалет и помещения для хранения пляжного оборудования. По мнению представителей «Балэкспресс-Бета», это не нарушает условий договора, поскольку пляжу нужна инфраструктура. Что касается продажи спиртного, то здесь, по мнению представителей компании, виноватым является субарендатор — ООО «Бэнто».

Арбитраж тогда счел доводы организации убедительными и в феврале 2025 года отказал КИО в иске. Ведомство с решением не согласилось и подало апелляцию. Затем в комитете решили, что разрешение суда и вовсе не нужно, так как договор аренды с «Балэкспресс-Бета» истек еще в 2023 году. Это значит, что КИО может разорвать соглашение в одностороннем порядке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Санкт-Петербурга пошли на ввод запретов в отношении летних веранд на Невском проспекте. Рестораны получали от Смольного просьбы не выставлять уличную мебель.

Андрей Маркелов