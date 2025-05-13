Минфин России готов снизить ставку НДС для общепита

Минфин России готов обсуждать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 3–4% в сфере общепита, чтобы избежать дробления бизнеса. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, Минфин уже договорился с предприятиями общепита о повышении порога выручки, до которого не платится НДС, с 2 млрд руб. до 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Силуанов добавил, что инициатива готова к внесению в Госдуму и может быть принята в весеннюю сессию. «Коллеги говорят: давайте сделаем для общепита пониженную ставку НДС в 3% с тем, чтобы не было желания дробиться. Такие факты есть, и мы видим, что крупные сети дробятся. Мы готовы рассматривать вопрос относительно 3% без вычета, может быть 3–4%, нужно более внимательно расчеты провести»,— рассказал министр на встрече с президентом Владимиром Путиным и членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Сейчас ставка НДС в России составляет 20%. Ресторанный бизнес освобожден от уплаты налога, если его годовой доход не превышает 2 млрд руб., а на услуги общепита приходится не менее 70% от всего заработка.