В 2024 году гольф-клуб «Дон» заработал на инвестициях 72 млн рублей

Старочеркасский гольф-клуб «Дон» за 2024 год получил чистую прибыль в размере 8,7 млн руб., что в два раза превышает результат 2023 года. Об этом сообщает «РБК – Юг» со ссылкой на опубликованную клубом отчетность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Согласно финансовой информации, годовой доход от гольф – услуг, аренды полей и продажи спортивных товаров достиг 19,2 млн руб. Однако, затраты на поддержание клуба и операционные нужды оказались существенно выше, превысив 59,6 млн руб.

Почти 72 млн руб. прибыли гольф-клуб получил от инвестиционной деятельности, благодаря чему год был закрыт с положительным финансовым результатом. Схожая картина наблюдалась и в 2023 году, когда доход в 68,1 млн руб. был сформирован за счет поступления благотворительных средств.

Фирма «Аудит – стандарт», проведя проверку гольф – клуба, выявила проблемы в его финансовом положении – чистые активы клуба (280,9 млн руб.) оказались существенно ниже его уставного капитала (610,7 млн руб.), при этом сумма заемных средств значительно превысила объем выручки.

По заключению аудиторов, данные события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности общества продолжать непрерывно свою деятельность.

По данным СПАРК, 60,65% в УК клуба принадлежит АО «Паритет», оно же владеет 100% в капитале промышленной группы «Южные машиностроительные заводы», бенефициаром которой является Тимур Узденов.

Валентина Любашенко