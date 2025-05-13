Суд рассмотрит представление прокуратуры на домашний арест профессора УГНТУ
Верховный суд Башкирии завтра, 14 мая, рассмотрит апелляционное представление прокуратуры на постановление Советского райсуда Уфы, отказавшегося в конце апреля заключить под стражу профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета, владельца компании «Аквамак-процессинг» Олега Макаренко. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил его адвокат Сергей Макаренко.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Олега Макаренко обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ст. 291 УК РФ). По версии следствия, в 2022 году профессор передал директору Института нефтегазового бизнеса вуза Татьяне Лейберт от трех студентов, играющих в Континентальной хоккейной лиге, около 400 тыс. руб. взятки за успешную сдачу экзаменов.
Вину обвиняемый не признает.