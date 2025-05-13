Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд рассмотрит представление прокуратуры на домашний арест профессора УГНТУ

Верховный суд Башкирии завтра, 14 мая, рассмотрит апелляционное представление прокуратуры на постановление Советского райсуда Уфы, отказавшегося в конце апреля заключить под стражу профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета, владельца компании «Аквамак-процессинг» Олега Макаренко. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил его адвокат Сергей Макаренко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Олега Макаренко обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ст. 291 УК РФ). По версии следствия, в 2022 году профессор передал директору Института нефтегазового бизнеса вуза Татьяне Лейберт от трех студентов, играющих в Континентальной хоккейной лиге, около 400 тыс. руб. взятки за успешную сдачу экзаменов.

Вину обвиняемый не признает.

Венера Хисамова

Новости компаний Все