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В Перми введены в эксплуатацию еще восемь зданий нового зоопарка

В Перми введены в эксплуатацию ещё восемь зданий на территории нового зоопарка. Об этом сообщает Минстрой Пермского края.

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

В ближайшее время объекты будут переданы в управление зоопарка для лицензирования и подготовки к заселению животных. Среди новых сооружений – вольеры с павильонами для кенгуру, эму, мангустов и капского дамана.

Кроме того, завершено строительство технических зданий, необходимых для функционирования зоопарка: дезбарьера, поста охраны на восточном въезде, гаража, мастерских и системы водоподготовки водоёмов.

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