В Перми введены в эксплуатацию еще восемь зданий нового зоопарка

В Перми введены в эксплуатацию ещё восемь зданий на территории нового зоопарка. Об этом сообщает Минстрой Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

В ближайшее время объекты будут переданы в управление зоопарка для лицензирования и подготовки к заселению животных. Среди новых сооружений – вольеры с павильонами для кенгуру, эму, мангустов и капского дамана.

Кроме того, завершено строительство технических зданий, необходимых для функционирования зоопарка: дезбарьера, поста охраны на восточном въезде, гаража, мастерских и системы водоподготовки водоёмов.